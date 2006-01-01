Техническое обслуживание кондиционеров

Для организаций действует гибкая система скидок при заключении годового договора на сервисное обслуживание.
Скидка определяется из расчёта количества оборудования и количества сервисного обслуживания в течение года.
|Скидка 5 %
|Скидка 15 %
|Скидка 25%
|Услуги
|Разовые
|2 раза в год
|Ежеквартальное
|Ежемесячное
|Прикреплённый к объекту сервисный инженер
|………..
|Да
|Да
|Да
|Поддержка по телефону
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Круглосуточно
|Время реакции на заявку
|не более 3-ёх дней
|не более 24 часов
|не более 12 часов
|не более 4 часов по Москве
|Выезд сервисной бригады
|1170.00 руб. по Москве
|1170.00 руб. по Москве
|Бесплатно по Москве
|Бесплатно
|Архив выполненных работ
|………..
|………..
|Да
|Да
|Внутренние блоки
|до 9.0 кВт
|9.1 кВт - 17.6 кВт
|Настенный внутренний блок
|1490 руб.
|1990 руб.
|Кассетный внутренний блок
|1990 руб.
|2490 руб.
|Канальный внутренний блок
|1990 руб.
|2490 руб.
|Потолочный внутренний блок
|1990 руб.
|2490 руб.
|Наружные блоки
|Наружный блок сплит/мульти систем
|от 1500 руб.
|Наружный блок VRV / VRF систем
|от 4900 руб.
|Прецизионные кондиционеры
|Основной блок
|от 9990 руб.
|Выносной конденсатор
|от 4990 руб.
|Чиллеры
|от 23990 руб.
Кондиционеры и сплит-системы представляют собой сложное и чувствительное оборудование. Для нормальной и эффективной работы оно нуждается в регулярном сервисном обслуживании и ремонте. Периодичность данных работ зависит от качества монтажа, режима эксплуатации, особенностей окружающей среды. Поскольку большинство сплит-систем используется преимущественно летом, эксперты рекомендуют выполнять их профилактику два раза в год – в начале весны для подготовки оборудования к работе и осенью после завершения эксплуатационного сезона.
Причины плохой работы сплит-системы:
Проблемы, возникающие из-за избытка или недостатка хладагента
Очень важно поддерживать правильный объем фреона в холодильном контуре. Как недостаточное, так и избыточное его количество может приводить к различным проблемам и неисправностям. Если хладагента слишком мало, кондиционер не сможет охлаждать воздух до требуемой температуры. При этом он будет работать в режиме повышенной мощности, что приведет к ускоренному износу его деталей и узлов.
Избыточное количество фреона также вредит технике. Оно приводит к повышению давления в холодильном контуре, что негативно сказывается на качестве охлаждения и может вызвать различные неисправности – в первую очередь поломку компрессора и разгерметизацию магистралей.
Профессиональное техобслуживание климатической техники
ООО «АМОНТ» оказывает услуги по техническому обслуживанию сплит-систем любых производителей в Москве. Мы гарантируем высокое качество сервиса и доступный уровень цен. Выполняем годовое, ежемесячное, ежеквартальное, сезонное обслуживание. Используем профессиональное диагностическое оборудование, специализированный инструмент, проверенные расходные материалы и запчасти.
Стандартный перечень услуг по комплексному обслуживанию кондиционеров в Московском регионе включает:
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