Профессиональное обслуживание
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Техническое обслуживание кондиционеров

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Ремонт Условия для проведения ремонтных или сервисных работ Юридическим лицам
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Антибактериальная обработка
Антибактериальная обработка
Мойка и чистка наружных блоков
Мойка и чистка наружных блоков
Дозаправка фреоном
Дозаправка фреоном

Для организаций действует гибкая система скидок при заключении годового договора на сервисное обслуживание.
Скидка определяется из расчёта количества оборудования и количества сервисного обслуживания в течение года.


      Скидка 5 % Скидка 15 % Скидка 25%
Услуги Разовые 2 раза в год Ежеквартальное Ежемесячное
  Прикреплённый к объекту сервисный инженер ……….. Да Да Да
  Поддержка по телефону 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00 Круглосуточно
  Время реакции на заявку не более 3-ёх дней не более 24 часов не более 12 часов не более 4 часов по Москве
  Выезд сервисной бригады 1170.00 руб. по Москве 1170.00 руб. по Москве Бесплатно по Москве Бесплатно
  Архив выполненных работ ……….. ……….. Да Да

Прайс лист на Сервисное обслуживание кондиционеров

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Внутренние блоки до 9.0 кВт 9.1 кВт - 17.6 кВт
Настенный внутренний блок 1490 руб. 1990 руб.
Кассетный внутренний блок 1990 руб. 2490 руб.
Канальный внутренний блок 1990 руб. 2490 руб.
Потолочный внутренний блок 1990 руб. 2490 руб.
Наружные блоки
Наружный блок сплит/мульти систем от 1500 руб.
Наружный блок VRV / VRF систем от 4900 руб.
Прецизионные кондиционеры
Основной блок от 9990 руб.
Выносной конденсатор от 4990 руб.
Чиллеры от 23990 руб.

Кондиционеры и сплит-системы представляют собой сложное и чувствительное оборудование. Для нормальной и эффективной работы оно нуждается в регулярном сервисном обслуживании и ремонте. Периодичность данных работ зависит от качества монтажа, режима эксплуатации, особенностей окружающей среды. Поскольку большинство сплит-систем используется преимущественно летом, эксперты рекомендуют выполнять их профилактику два раза в год – в начале весны для подготовки оборудования к работе и осенью после завершения эксплуатационного сезона.

Причины плохой работы сплит-системы:

Проблемы, возникающие из-за избытка или недостатка хладагента

Очень важно поддерживать правильный объем фреона в холодильном контуре. Как недостаточное, так и избыточное его количество может приводить к различным проблемам и неисправностям. Если хладагента слишком мало, кондиционер не сможет охлаждать воздух до требуемой температуры. При этом он будет работать в режиме повышенной мощности, что приведет к ускоренному износу его деталей и узлов.

Избыточное количество фреона также вредит технике. Оно приводит к повышению давления в холодильном контуре, что негативно сказывается на качестве охлаждения и может вызвать различные неисправности – в первую очередь поломку компрессора и разгерметизацию магистралей.

Профессиональное техобслуживание климатической техники

ООО «АМОНТ» оказывает услуги по техническому обслуживанию сплит-систем любых производителей в Москве. Мы гарантируем высокое качество сервиса и доступный уровень цен. Выполняем годовое, ежемесячное, ежеквартальное, сезонное обслуживание. Используем профессиональное диагностическое оборудование, специализированный инструмент, проверенные расходные материалы и запчасти.

Стандартный перечень услуг по комплексному обслуживанию кондиционеров в Московском регионе включает:

Заказать обслуживание настенных, прецизионных, потолочных и других видов кондиционеров вы можете по телефону или заполнив форму заявки на сайте.

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мощностью BTU
Стоимость монтажа 8 990 Р

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