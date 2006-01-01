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Техническое обслуживание кондиционеров

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Для организаций действует гибкая система скидок при заключении годового договора на сервисное обслуживание.

Скидка определяется из расчёта количества оборудования и количества сервисного обслуживания в течение года.

Скидка 5 % Скидка 15 % Скидка 25% Услуги Разовые 2 раза в год Ежеквартальное Ежемесячное Прикреплённый к объекту сервисный инженер ……….. Да Да Да Поддержка по телефону 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00 Круглосуточно Время реакции на заявку не более 3-ёх дней не более 24 часов не более 12 часов не более 4 часов по Москве Выезд сервисной бригады 1170.00 руб. по Москве 1170.00 руб. по Москве Бесплатно по Москве Бесплатно Архив выполненных работ ……….. ……….. Да Да

Прайс лист на Сервисное обслуживание кондиционеров

Внутренние блоки до 9.0 кВт 9.1 кВт - 17.6 кВт Настенный внутренний блок 1490 руб. 1990 руб. Кассетный внутренний блок 1990 руб. 2490 руб. Канальный внутренний блок 1990 руб. 2490 руб. Потолочный внутренний блок 1990 руб. 2490 руб. Наружные блоки Наружный блок сплит/мульти систем от 1500 руб. Наружный блок VRV / VRF систем от 4900 руб. Прецизионные кондиционеры Основной блок от 9990 руб. Выносной конденсатор от 4990 руб. Чиллеры от 23990 руб.

Кондиционеры и сплит-системы представляют собой сложное и чувствительное оборудование. Для нормальной и эффективной работы оно нуждается в регулярном сервисном обслуживании и ремонте. Периодичность данных работ зависит от качества монтажа, режима эксплуатации, особенностей окружающей среды. Поскольку большинство сплит-систем используется преимущественно летом, эксперты рекомендуют выполнять их профилактику два раза в год – в начале весны для подготовки оборудования к работе и осенью после завершения эксплуатационного сезона.

Причины плохой работы сплит-системы:

неправильный выбор оборудования. Мощность кондиционера должна соответствовать площади помещения, а также наружной температуре воздуха;

засорение фильтров. Оно приводит к падению напора (кондиционер начинает слабо дуть) и неэффективному распределению холодного воздуха по помещению;

некачественный монтаж. При установке сплит-систем необходимо соблюдать большое количество правил, например, не использовать слишком длинную магистраль между блоками, не устанавливать оборудование возле объектов, препятствующих нормальной циркуляции воздуха и пр.;

поломка кондиционера. К деталям, которые чаще всего выходят из строя, относятся вентиляторы внутреннего и наружного блоков.

Проблемы, возникающие из-за избытка или недостатка хладагента

Очень важно поддерживать правильный объем фреона в холодильном контуре. Как недостаточное, так и избыточное его количество может приводить к различным проблемам и неисправностям. Если хладагента слишком мало, кондиционер не сможет охлаждать воздух до требуемой температуры. При этом он будет работать в режиме повышенной мощности, что приведет к ускоренному износу его деталей и узлов.

Избыточное количество фреона также вредит технике. Оно приводит к повышению давления в холодильном контуре, что негативно сказывается на качестве охлаждения и может вызвать различные неисправности – в первую очередь поломку компрессора и разгерметизацию магистралей.

Профессиональное техобслуживание климатической техники

ООО «АМОНТ» оказывает услуги по техническому обслуживанию сплит-систем любых производителей в Москве. Мы гарантируем высокое качество сервиса и доступный уровень цен. Выполняем годовое, ежемесячное, ежеквартальное, сезонное обслуживание. Используем профессиональное диагностическое оборудование, специализированный инструмент, проверенные расходные материалы и запчасти.

Стандартный перечень услуг по комплексному обслуживанию кондиционеров в Московском регионе включает:

внешний осмотр оборудования для обнаружения механических повреждений и других видимых дефектов;

проверку качества креплений, контактных соединений, ограждающих конструкций;

чистку фильтров, испарителя внутреннего блока, конденсатора наружного блока, корпуса, панелей;

проверку герметичности всего контура, по которому движется хладагент, и выявление следов утечки;

профилактику дренажной системы;

измерение рабочего давления в холодильном контуре;

дозаправку хладагентом при необходимости;

устранение мелких поломок, которые не требуют глубокой диагностики и разборки оборудования;

тестирование сплит-системы во всех рабочих режимах;

обработку фильтров бактерицидными составами;

проверку работы электронных блоков и пульта управления;

чистку и смазку подвижных деталей внутреннего блока;

проведение консультаций по правилам эксплуатации оборудования.

Заказать обслуживание настенных, прецизионных, потолочных и других видов кондиционеров вы можете по телефону или заполнив форму заявки на сайте.